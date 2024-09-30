За майже три роки повномасштабної війни близько 1900 медичних закладів були пошкоджені або зруйновані російськими військами.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя України.

“Порушуючи всі норми Женевських конвенцій, від початку війни росіяни пошкодили 1663 об’єкти медзакладів та зруйнували вщент – ще 222”, – заявили у МОЗ.

Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, на цей час росіяни пошкодили 214 автівок швидкої, знищили 261 та захопили 125.

Наразі повністю відновили 532 об’єкти медзакладів та ще 353 – частково.

Найбільше об’єктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про медзаклади, які були звільнені від окупації, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.