Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя України.
“Порушуючи всі норми Женевських конвенцій, від початку війни росіяни пошкодили 1663 об’єкти медзакладів та зруйнували вщент – ще 222”, – заявили у МОЗ.
Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.
Крім того, на цей час росіяни пошкодили 214 автівок швидкої, знищили 261 та захопили 125.
Наразі повністю відновили 532 об’єкти медзакладів та ще 353 – частково.
Найбільше об’єктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про медзаклади, які були звільнені від окупації, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.
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