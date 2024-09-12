У Мурманській області Росії вже другий день поспіль через атаки дронів оголошено план "Килим", а аеропорти в Мурманську та Апатитах закриті.

Про це повідомляє Телеграм-канал “База”.

Обмеження поширюються на майже весь Кольський півострів, включно з Мурманськом та Апатитами. Рейси на виліт і приліт були затримані.

Місцеві пабліки повідомляють про три дрони, які прилетіли з боку Архангельської області, аналогічно до безпілотників, що раніше атакували аеродром “Оленья”.

За даними Телеграм-каналу Mash, два безпілотники були збиті на відстані сім кілометрів від аеродрому “Оленья” в Мурманській області.

Крім того, фіксується висока активність розвідувальної авіації з боку Фінляндії, Швеції та Норвегії. На польотній карті відзначені норвезький C295 ВПС (N31) та італійський “Гольфстрім” 5 ВПС (IAM1495, MM62293).

Пізніше “База” повідомила про обстріл легкомоторного літака в Мурманській області, який був прийнятий за безпілотник.

Згідно з даними каналу, два легкомоторні літаки (ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5) вилетіли з Апатитського муніципального округу до Архангельська о 16:30 11 вересня, незабаром після скасування обмежень на повітряний простір, які ввели через атаку дронів.

Після зльоту пілот одного з літаків помітив, що другий борт діє підозріло, і передав сигнал лиха. Пізніше з’ясувалося, що другий літак був обстріляний зі стрілецької зброї.