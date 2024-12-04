Міністерство внутрішніх справ України планує змінити керівництво Головного сервісного центру (ГСЦ). Таке рішення було прийнято після оприлюднення журналістського розслідування щодо роботи київського ТСЦ № 8041.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що розпочато системне оновлення всіх процесів у ГСЦ, включаючи кадрові ротації. Згідно з наказом міністерства, ініційовано позапланову перевірку діяльності сервісного центру в Києві, а також інших підрозділів ГСЦ по всій країні.

“МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя посадовців, які стали фігурантами журналістського розслідування. Це стосується керівників та працівників ТСЦ № 8041 у Києві”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, створено робочу групу для покращення цифрових сервісів, очолювану заступником міністра Леонідом Тимченком. Її основним завданням є усунення недоліків у роботі електронної черги та подальша цифровізація сервісних центрів за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

“Першочергове завдання – усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг у сервісних центрах. У подальшому продовжимо курс на повну цифровізацію”, – підкреслили в МВС.

Нагадаємо, що сьогодні журналістський проєкт Bihus.Info оприлюднив розслідування про роботу київського ТСЦ № 8041 на вулиці Перемоги, 20. Журналісти виявили, що сервісні центри працюють неефективно: громадяни змушені ночувати під центрами заради талонів, а система електронної черги часто стає об’єктом зловживань. Водночас працівники центру, за даними розслідування, користуються дорогими автівками та іншим майном, не відображеним у деклараціях.

Керівництво сервісного центру своєї провини не визнає, пояснюючи ситуацію браком інспекторів та надмірним навантаженням через кількість охочих складати іспити.