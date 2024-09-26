Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю “Укрінформу”.
“Більшість із них – військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти”, – зауважив Тимченко.
За його словами, під час зборів біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль.
107 родин змогли знайти своїх рідних серед тіл, які вважалися невпізнаними.
Збір ДНК проводився у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччини, Іспанії, Італії й Туреччині. Також його планують організувати у Швейцарії.