З моменту запуску послуги з перереєстрації авто в онлайн-сервісі "Дія", понад 200 тис. транспортних засобів вже було переоформлено. Цей сервіс став одним з найбільш популярних серед українців завдяки зручності та швидкості оформлення.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

“Понад 200 000 транспортних засобів українці переоформили у застосунку “Дія”. Зручність і швидкість — головні переваги онлайн-сервісів. Послуга з перереєстрації авто з моменту запуску стала однією з найпопулярніших у “Дії”, — зазначили в МВС.

Зазначається, що під час продажу авто онлайн покупці мають можливість залишити номерні знаки або обрати нові з серією DІ на транспортний засіб.

У разі, якщо покупець залишає старі номерні знаки, він може одразу використовувати автомобіль після того, як свідоцтво про реєстрацію з’явиться в застосунку. Нові номерні знаки можна отримати у найближчому відділенні “Укрпошти”.

У МВС нагадали, сервіс доступний для фізичних осіб і стосується лише легкових авто, мотоциклів та мопедів. Причини відмови у реєстрації транспортного засобу надходять у застосунок. Після їх усунення, реєстрація транспортного засобу буде доступна онлайн або в сервісному центрі МВС.