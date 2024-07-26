На місці вбивства Фаріон знайшли гільзу від спортивної кулі — це не бойова куля. Наразі гільза перебуває на експертизі.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко під час брифінгу.

“На місці злочину була знайдена куля. куля 9 на 18. Гільза спортивна. Ми знаємо, що патрони поступали в Україну в 2017-2018 роках в кількості 1 млн штук. Специфічна куля, не бойова. Ми маємо встановити, де ця куля була придбана, можливо, на чорному ринку або вона придбана раніше”, — каже Ігор Клименко.

Ігор Клименко додав, що вбивство було скоєне з переробленого стартового пістолета. Підшуковувати пістолет для скоєння злочину він почав ще 14 травня. Зброю, з якої вбили Фаріон, наразі не знайшли.

У поліції додали, що допитали 900 свідків, призначили 22 судові експертизи, відпрацювали понад 80 осіб зі схожою зовнішністю, проаналізували відео зі 170 камер спостереження.

У поліції підкреслили, що “встановлено, що саме ця особа вчинила злочин”.

Повідомляється, що в той момент Фаріон чекала на таксі, була розслабленою, не відчувала загрози. Злочинець до неї підійшов приблизно на 1,5-2 м.

Заступник генпрокурора Антон Войтенко заявив, що наразі перевіряють причетність затриманого за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон до неонацистських рухів, центр якого розташований в РФ.

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, якого затримали 25 липня у Дніпрі, оголосили про підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прокурори подали клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. О 13.00 в Галицькому суді Львова будуть обирати запобіжний захід підозрюваному.

За даними правоохоронців, підозрюваний винаймав житло у Львові через сервіс Booking. 9 липня він прибув у Львів та заїхав в орендоване житло. 14 липня він заїхав у друге житло, а 19 липня — у третє.

Після прибуття до міста він отримав посилку з одягом, у якому був помічений на камерах відеоспостереження, яку відправив посилку сам собі з Дніпра.

Слідство встановило, що фігурант виїхав зі Львова потягом до Дніпра 21 липня, через два дні після злочину.

Правоохоронці продемонстрували так званий прощальний лист хлопця “на випадок, якщо щось піде не так”. Це було заготовлене у телефоні фігуранта смс-повідомлення.

На телефоні затриманого знайшли документ із “Секретними інструкціями КГБ”.

За даними міністра Клименка, однією із наступних жертв міг бути нардеп Максим Бужанський.