У Миколаєві кількість поранених внаслідок російської ракетної атаки зросла до 16 людей.

Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Уночі 15 жовтня, близько 02:30, росіяни атакували Миколаїв, за попередніми даними, ракетами типу С-300. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгівельні павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.

Загинула жінка, поранення дістали 16 людей, з них трьом надана амбулаторна допомога.

Учора о 10:50 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Постраждалих немає.

Також у понеділок об 11:30 війська РФ з артилерії обстріляли с. Лимани Галицинівської громади. Пошкоджені приватний будинок, господарча споруда та сільськогосподарська техніка. Постраждалих немає.

Вночі 15 жовтня сили й засоби протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині три російські БПЛА типу Shahed-136/131.