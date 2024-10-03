Про це заявив заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан у коментарі для Радіо Свобода.
Маріан наголосив, що Павел є великим прихильником України і активно підтримує Формулу миру президента Володимира Зеленського.
За його словами, президент Чехії оцінював ситуацію як колишній генерал і військовий.
“Щодо майбутнього мирного врегулювання чи будь-якого рішення, по-перше, я вважаю, що ми маємо дати Україні вирішувати, які умови є прийнятні. По-друге, ми повністю підтримуємо Формулу миру. Це є правильний шлях. По-третє, якщо буде будь-яка угода про припинення вогню, я боюся, це буде лише тимчасово”, – зазначив Маріан.
Він також додав, що подібна ситуація була у 2014-2015 роках після підписання Мінських угод.
“Тож президент Павел може мати рацію, що можуть бути певні тимчасово окуповані території, але це не змінює нашого підходу”, – підсумував Маріан.
23 вересня Павел в інтерв’ю The New York Times заявив, що втома від повномасштабної війни “зростає повсюди”, і тому Україні “потрібно бути реалістом” щодо повернення окупованих Росією територій. 25 вересня МЗС України відповіло на цю заяву, підкресливши, що виведення російських військ з усієї суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є ключовою вимогою Формули миру.
Того ж дня Павел відреагував на критику з боку українського МЗС, зазначивши, що його слова не містили нічого нового.