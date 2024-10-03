Президент Чехії Петр Павел оцінив поточну ситуацію на фронті в Україні, висловивши припущення, що деякі території можуть залишитися під окупацією Росії після закінчення війни. Однак він підкреслив, що лише українці мають вирішувати, на яких умовах може бути досягнуто припинення вогню.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан у коментарі для Радіо Свобода.

Маріан наголосив, що Павел є великим прихильником України і активно підтримує Формулу миру президента Володимира Зеленського.

За його словами, президент Чехії оцінював ситуацію як колишній генерал і військовий.

“Щодо майбутнього мирного врегулювання чи будь-якого рішення, по-перше, я вважаю, що ми маємо дати Україні вирішувати, які умови є прийнятні. По-друге, ми повністю підтримуємо Формулу миру. Це є правильний шлях. По-третє, якщо буде будь-яка угода про припинення вогню, я боюся, це буде лише тимчасово”, – зазначив Маріан.

Він також додав, що подібна ситуація була у 2014-2015 роках після підписання Мінських угод.

“Тож президент Павел може мати рацію, що можуть бути певні тимчасово окуповані території, але це не змінює нашого підходу”, – підсумував Маріан.

23 вересня Павел в інтерв’ю The New York Times заявив, що втома від повномасштабної війни “зростає повсюди”, і тому Україні “потрібно бути реалістом” щодо повернення окупованих Росією територій. 25 вересня МЗС України відповіло на цю заяву, підкресливши, що виведення російських військ з усієї суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є ключовою вимогою Формули миру.

Того ж дня Павел відреагував на критику з боку українського МЗС, зазначивши, що його слова не містили нічого нового.