Заяву зробила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
“Витік із лабораторії вкрай малоймовірний — це авторитетний науковий висновок, зроблений спільною експертною групою Китаю та ВООЗ на основі виїздів до відповідних лабораторій в Ухані й поглиблених обмінів із відповідними науковими дослідниками, що був широко визнаний міжнародною та науковою спільнотою”, — сказала Мао Нін.
Вона закликала США припинити політичне використання питання походження коронавірусу, звинувачення інших країн і якнайшвидше відреагувати на обґрунтовані занепокоєння міжнародної спільноти.
Також вона закликала взяти на себе ініціативу щодо обміну даними про ранні передбачувані випадки в Китаї з ВООЗ та роз’яснити сумніви щодо біологічних лабораторій США, надавши відповідальне пояснення для всього світу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США змінило думку про причини виникнення коронавірусу і тепер вважає більш вірогідною версією витік з лабораторії.
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