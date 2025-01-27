У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували інформацію ЦРУ про можливий витік COVID-19 з лабораторії в Ухані, назвавши цю версію "вкрай малоймовірною".

Заяву зробила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

“Витік із лабораторії вкрай малоймовірний — це авторитетний науковий висновок, зроблений спільною експертною групою Китаю та ВООЗ на основі виїздів до відповідних лабораторій в Ухані й поглиблених обмінів із відповідними науковими дослідниками, що був широко визнаний міжнародною та науковою спільнотою”, — сказала Мао Нін.

Вона закликала США припинити політичне використання питання походження коронавірусу, звинувачення інших країн і якнайшвидше відреагувати на обґрунтовані занепокоєння міжнародної спільноти.

Також вона закликала взяти на себе ініціативу щодо обміну даними про ранні передбачувані випадки в Китаї з ВООЗ та роз’яснити сумніви щодо біологічних лабораторій США, надавши відповідальне пояснення для всього світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США змінило думку про причини виникнення коронавірусу і тепер вважає більш вірогідною версією витік з лабораторії.