Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що за останні два роки Варшава надала Україні військову допомогу на суму приблизно 8,4 мільярда євро.

Про це Радослав Сікорський сказав під час програмної промови у польському парламенті, повідомляє DPA.

За словами очільника МЗС Польщі, загалом Варшава передала Києву 44 пакети озброєнь.

Він зазначив, що Польща витратила 16 млрд євро на гуманітарну допомогу в самій Україні та на підтримку українських біженців у Польщі з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Сікорський наголосив, що близько 950 тисяч людей з України отримали в Польщі тимчасовий персональний ідентифікаційний номер, який полегшує комунікацію з органами влади та державною системою охорони здоров’я.

Втім, кількість українців, яких прийняла Польща, ймовірно, у багато разів більша, вважає дипломат.