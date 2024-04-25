Про це Радослав Сікорський сказав під час програмної промови у польському парламенті, повідомляє DPA.
За словами очільника МЗС Польщі, загалом Варшава передала Києву 44 пакети озброєнь.
Він зазначив, що Польща витратила 16 млрд євро на гуманітарну допомогу в самій Україні та на підтримку українських біженців у Польщі з початку широкомасштабного вторгнення РФ.
Сікорський наголосив, що близько 950 тисяч людей з України отримали в Польщі тимчасовий персональний ідентифікаційний номер, який полегшує комунікацію з органами влади та державною системою охорони здоров’я.
Втім, кількість українців, яких прийняла Польща, ймовірно, у багато разів більша, вважає дипломат.
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