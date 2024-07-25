Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.
Одобеску засудила атаку російських терористів на цивільну інфраструктуру України та підтвердила інформацію щодо виявлення уламків ворожих БпЛА на території Румунії.
“Уламки були знайдені на румунській території. Ми поінформували й координуємо дії з нашими союзниками з цього приводу. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії”, — написала Одобеску.
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