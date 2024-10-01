Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час участі в Генасамблеї ООН не порушував питання територіальних поступок для закінчення війни. Інформація, представлена в статті Financial Times, є неправдивою.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

“Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси”, — наголосив Тихий.

Він зазначив, що позиція міністра закордонних справ є непохитною — не може бути жодних компромісів у контексті суверенітету та територіальної цілісності України.

При цьому формула миру є єдиним реалістичним шляхом до справедливого та тривалого миру. А принцип “нічого про Україну без України” має дотримуватися.

“Інформація джерела Financial Times про обговорення міністром компромісів просто неправдива, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів”, — додав Тихий.

Нагадаємо, видання Financial Times опублікувало матеріал, посилаючись на європейських дипломатів, які брали участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня. Зазначалось, що новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював із західними партнерами можливі компроміси для врегулювання російсько-української війни, проявляючи більш прагматичний підхід порівняно з попередником Дмитром Кулебою.