Про це йдеться у заяві МЗС.
У міністерстві наголосили, що такі вибори не можна вважати чесними, прозорими та демократичними. Зокрема, вказано на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців альтернативного вибору, перетворивши самі вибори на “політичне шоу однієї людини”.
У відомстві підкреслили, результат “президентських виборів” був очевидний ще на початку виборчої кампанії.
Зазначається, що МЗС не може визнавати вибори легітимними через повний адміністративний контроль, політичні репресії, відсутність реальної політичної конкуренції, обмеження свободи слова та відсутність незалежних ЗМІ.
“Це фарс”, – ідеться в заяві.
Українське зовнішньополітичне відомство також підтримало заяву Європейської служби зовнішніх справ щодо результатів “виборів” і висловило солідарність з білорусами, які продовжують боротися за демократичні зміни в країні.
“Переконані, що демократична та суверенна Білорусь, у якій народ, а не одна людина визначатиме майбутнє, буде фактором довгострокової стабільності в нашому регіоні, а не співучасником війни Росії проти України”, — наголосили в МЗС.
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