Про це йдеться у заяві речника Георгія Тихого на сайті МЗС.
У заяві зазначено, що Україна залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого приєдналася у 1994 році, добровільно відмовившись від свого ядерного арсеналу, третього за величиною у світі.
У документі також наголошується, що Україна зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир і ядерне нерозповсюдження, проте зараз стикається з ядерним шантажем з боку Росії. Окупація Запорізької АЕС та загрози ударами по елементах атомної енергетики України створюють серйозні небезпеки.
“В Україні переконані, що ДНЯЗ залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки. Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень ДНЯЗ і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами”, — наголосили у МЗС.
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