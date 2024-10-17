Про це йдеться у заяві речника Георгія Тихого на сайті МЗС.

У заяві зазначено, що Україна залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого приєдналася у 1994 році, добровільно відмовившись від свого ядерного арсеналу, третього за величиною у світі.

У документі також наголошується, що Україна зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир і ядерне нерозповсюдження, проте зараз стикається з ядерним шантажем з боку Росії. Окупація Запорізької АЕС та загрози ударами по елементах атомної енергетики України створюють серйозні небезпеки.