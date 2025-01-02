Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо нібито обмеження релігійних свобод в Україні.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

У МЗС зауважили, що ознайомилися з 41-ою періодичною доповіддю ООН, в якій містяться висновки щодо поправок до українського закону “Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій”.

Українські дипломати підкреслили, що цей закон не передбачає заборони жодної церкви, а лише забороняє підпорядкування релігійних організацій з країни-агресора та тих, які підтримують агресію проти України.

“Згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. Він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України”, — йдеться у заяві МЗС.

У МЗС наголосили, що Росія використовує релігію як інструмент війни, а її підконтрольна РПЦ підтримує лиходіїв, що чинять воєнні злочини на українській землі.

Заявлено, що закон має легітимну мету й не накладає обмежень на релігійні переконання громадян, лише захищає їх від впливу російської православної церкви, яка є частиною загарбницької стратегії Кремля.

У МЗС також нагадали ООН, що саме Росія вчиняє численні злочини проти релігійних свобод в Україні, включаючи вбивства вірян, руйнування храмів і переслідування релігійних громад.