У Міністерстві закордонних справ України здивовані заявою білоруського посадовця, який заявив про бажання Республіки Білорусь отримати “гарантії безпеки” та “місце за столом мирних переговорів”.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

У МЗС нагадали, що у лютому 2022 року білоруський режим став співучасником збройного вторгнення РФ в Україну, порушивши частину другу статті 18 Конституції Білорусі, яка виключає військову агресію зі своєї території.

“Російська Федерація, яка використала територію свого союзника для збройної агресії проти України, є на сьогодні єдиним джерелом реальних безпекових загроз для Білорусі”, — йдеться у повідомленні.

Українське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що замість претензій на участь у переговорах, білоруські посадовці мають відповідати за свою роль у злочині агресії проти України в рамках міжнародно-правового процесу.