В етері словацького телебачення він заявив, що Києву та Москві слід сісти за стіл переговорів, наголосивши, що мир, на його думку, неможливий без територіальних втрат для України.
На це відповів речник МЗС України. Георгій Тихий наголосив, що нічого доброго не вийшло, коли востаннє словацьку землю віддавали агресору задля досягнення миру.
“Востаннє, коли словацьку землю віддавали агресору – в ім’я миру, – це нічим добрим не закінчилося та не принесло миру ні словакам, ні іншим народам“, – підкреслив Тихий.
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