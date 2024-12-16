У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова президента Словаччини Петера Пеллегріні, який заявив, що Україна може бути змушена піти на територіальні поступки з Росією для досягнення миру.

В етері словацького телебачення він заявив, що Києву та Москві слід сісти за стіл переговорів, наголосивши, що мир, на його думку, неможливий без територіальних втрат для України.

На це відповів речник МЗС України. Георгій Тихий наголосив, що нічого доброго не вийшло, коли востаннє словацьку землю віддавали агресору задля досягнення миру.