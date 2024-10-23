Про це йдеться у коментарі МЗС.

“Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося “експортувати” учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України”, – наголосили у відомстві.

Зауважується, що спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого “Глобального Півдня” стосовно російської агресії проти України “зазнали чергового фіаско”.