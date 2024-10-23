Про це йдеться у коментарі МЗС.
“Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося “експортувати” учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України”, – наголосили у відомстві.
Зауважується, що спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого “Глобального Півдня” стосовно російської агресії проти України “зазнали чергового фіаско”.
Дипломатичне відомство додало, що декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України.
“Саміт БРІКС, який Росія планувала використати для розколу світу, лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні гарантувати встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру на основі поваги до міжнародного права та Статуту ООН, включно з принципом територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах”, – підсумували у МЗС.