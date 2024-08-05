Перехідний уряд Республіки Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Міністерство закордонних справ України назвало таке рішення недалекоглядним та поспішним.

Про це йдеться у заяві МЗС.

“Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним”, — зазначили у міністерстві.

У МЗС додали, що Україна, як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку Росії, усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Зокрема це стосується і країн Африки.

У міністерстві також заявили, що Україна дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших держав та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито “підтримці Україною міжнародного тероризму”.

Також українська сторона наголосила, що дуже прикро, що Перехідний уряд Малі прийняв таке рішення, не дослідивши всіх обставин інциденту на півночі країни та не надавши доказів підтримки Україною терористичних угруповань.