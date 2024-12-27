Очільник Міністерства закордонних справ України звернувся із закликом до міжнародної спільноти провести справедливе та неупереджене розслідування обставин авіакатастрофи літака Embraer, який зазнав аварії поблизу казахстанського міста Актау, не змігши приземлитися в Грозному.

Про це Андрій Сибіга написав на своїй сторінці у Х.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття Азербайджану. У своїй заяві він зазначив, що російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про причини катастрофи.

За його словами, дії російської сторони, зокрема наказ скерувати пошкоджений літак через море, можуть свідчити про спробу приховати важливі докази.

“На фото та відео з салону та після аварії димить гармата (російської зенітної системи)”, — пише Сибіга.

Він наголосив на необхідності справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності.

“Ми не повинні дозволяти Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину”, — зауважив очільник МЗС.

Нагадаємо, у середу, 25 грудня, поблизу міста Актау сталася авіакатастрофа літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що виконував рейс зі столиці Азербайджану до Грозного. На борту перебували до 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. В авіатрощі вижили 29 людей. Усі члени екіпажу загинули.