Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.
“У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні,— залишити її територію”, — йдеться у повідомленні.
Громадянам, які вирішили залишитись у Сирії, дипломатичне відомство надало наступні рекомендації:
- уникати місць масового скупчення людей;
- не брати участі в акціях, демонстраціях;
- неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил;
- не залишати місця свого проживання без необхідності;
- завжди мати при собі документи, що посвідчують особу;
- розглянути скорочення терміну перебування в країні.
У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю МЗС рекомендує невідкладно звертатися до посольства України в Лівані за номером телефону (+961) 5921668, адресою електронної пошти [email protected] або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за номером +38-044-238-16-57 або адресою електронної пошти [email protected].
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