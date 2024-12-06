У зв'язку з загостренням безпекової ситуації в Сирії, Посольство України в Лівані рекомендує українцям утриматися від поїздок до цієї країни до стабілізації обстановки. Крім того, українців, які наразі перебувають на території Сирії, просять залишити її.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

“У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні,— залишити її територію”, — йдеться у повідомленні.

Громадянам, які вирішили залишитись у Сирії, дипломатичне відомство надало наступні рекомендації:

уникати місць масового скупчення людей;

не брати участі в акціях, демонстраціях;

неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил;

не залишати місця свого проживання без необхідності;

завжди мати при собі документи, що посвідчують особу;

розглянути скорочення терміну перебування в країні.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю МЗС рекомендує невідкладно звертатися до посольства України в Лівані за номером телефону (+961) 5921668, адресою електронної пошти [email protected] або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за номером +38-044-238-16-57 або адресою електронної пошти [email protected].