Про це йдеться в коментарі пресслужби Міністерства закордонних справ.
“Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну”, — йдеться у повідомленні.
У МЗС закликали партнерів до обʼєднання зусиль для втілення Формули миру “в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя”.
“Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями”, — резюмували в МЗС.
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