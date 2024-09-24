Виведення російських окупаційних військ з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним із основних пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського. Цей крок, на думку української влади, гарантуватиме всеосяжний, справедливий та тривалий мир не лише для України, але й для всього європейського континенту.

Про це йдеться в коментарі пресслужби Міністерства закордонних справ.

“Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС закликали партнерів до обʼєднання зусиль для втілення Формули миру “в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя”.