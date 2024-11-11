Про це повідомляє Reuters.

“Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про нібито телефонну розмову, не відповідають дійсності. Відповідно Україна не могла підтримати або виступити проти цього дзвінка”, — заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Нагадаємо, газета The Washington Post раніше повідомила, посилаючись на джерела, що Трамп і Путін обговорювали по телефону війну в Україні. За даними видання, Київ був поінформований про цю розмову і не висловлював заперечень щодо її проведення.