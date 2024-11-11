У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

“Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про нібито телефонну розмову, не відповідають дійсності. Відповідно Україна не могла підтримати або виступити проти цього дзвінка”, — заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Нагадаємо, газета The Washington Post раніше повідомила, посилаючись на джерела, що Трамп і Путін обговорювали по телефону війну в Україні. За даними видання, Київ був поінформований про цю розмову і не висловлював заперечень щодо її проведення.