Напередодні медіа запустило рекламну кампанію, у якій використало реальні кадри війни в Україні. Цю рекламу для них безплатно розробило німецьке креативне агентство Lure.

Відповідну заяву українське зовнішньополітичне відомство опублікувало у соцмережі Х.

“Особливу “нагороду” за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання “Медуза”. Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба”, — наголосили у МЗС.

Крім цього речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х закликав “негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором”, з усіх медіаплатформ, де він з’явився.

Нагадаємо, англомовна версія російського видання Meduza запустила рекламну кампанію для західних читачів, у якій використовуються кадри війни в Україні. Про це також написала членкиня української громадської організації Віче Берлін Вікторія Фешак.

Вона розповіла, що побачила рекламу в берлінському кінотеатрі і впізнала вибухи в Україні, фото Ярослава Базилевича, який втратив дружину і трьох дітей унаслідок російського удару по Львову 4 вересня 2024 року, фото руйнувань українських міст, а також інші трагедії в Україні. За словами Фешак, ця реклама також з’явилася на білбордах.