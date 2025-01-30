Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.
Він підкреслив, що будь-які ревізіоністські заяви, які порушують суверенітет та територіальну цілісність країни, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН і базовим демократичним цінностям.
“На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Келіна Джорджеску позиціонувати себе як “незалежного” політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві”, – акцентували у МЗС.
Тихий наголосив, що, незважаючи на ці заяви, в Україні впевнені, що для Румунії та її народу є важливим досягнення всебічного, справедливого та сталого миру в Україні, а також розвиток двох країн у мирі, безпеці та процвітанні.
“Нагадуємо, що в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить”, – зауважили в МЗС.
Тихий також підкреслив, що Україна високо цінує тверду підтримку Румунії та румунського народу з початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни.
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