Висловлювання румунського політика Каліна Джеорджеску, що ставлять під сумнів територіальну цілісність України, є виявом крайньої неповаги до українського народу та держави.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

Він підкреслив, що будь-які ревізіоністські заяви, які порушують суверенітет та територіальну цілісність країни, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН і базовим демократичним цінностям.

“На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Келіна Джорджеску позиціонувати себе як “незалежного” політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві”, – акцентували у МЗС.

Тихий наголосив, що, незважаючи на ці заяви, в Україні впевнені, що для Румунії та її народу є важливим досягнення всебічного, справедливого та сталого миру в Україні, а також розвиток двох країн у мирі, безпеці та процвітанні.

“Нагадуємо, що в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить”, – зауважили в МЗС.

Тихий також підкреслив, що Україна високо цінує тверду підтримку Румунії та румунського народу з початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни.