Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Причинами звільнення стали порушення присяги державного службовця, правил етичної поведінки держслужбовця, закону «Про державну службу» та Кодексу етики працівника НАБУ.

Під час службового розслідування та роботи Дисциплінарної комісії НАБУ було встановлено, що Гізо Углава здійснював дії та робив заяви, які професійно та особисто дискредитували співробітника бюро. Цей співробітник подав службову записку щодо можливого витоку інформації.

У пресслужбі НАБУ також зазначили, що поведінка Углави створила у працівників бюро враження, що викривальна діяльність може мати негативні наслідки, що «є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності» НАБУ.

Сам Гізо Углава зазначив, що буде оскаржувати рішення до суду.

“Сьогодні я, Гізо Углава, перший заступник директора НАБУ, здаю своє посвідчення та жетон №001, і завершую свою службу на цій важливій посаді. Приїхавши з Грузії, за ці 9 років роботи в НАБУ мені вдалося зробити значний внесок у зміцнення антикорупційної системи України”, — написав він у Facebook.