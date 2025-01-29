У мережі поширилися повідомлення про можливий дефіцит газу в Україні цієї зими. У "Нафтогазі" запевнили, що запасів достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

Колишній очільник “Оператора ГТС України” Сергій Макогон заявив, що середнє добове споживання газу в Україні становить 110 млн кубометрів, а в разі похолодання може зрости до 140–150 млн кубометрів. Він попередив, що при зниженні температури країна може зіткнутися з необхідністю екстреного імпорту газу.

У відповідь у “Нафтогазі” запевнили, що компанія контролює ситуацію та готова до будь-яких викликів.