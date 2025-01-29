Колишній очільник “Оператора ГТС України” Сергій Макогон заявив, що середнє добове споживання газу в Україні становить 110 млн кубометрів, а в разі похолодання може зрости до 140–150 млн кубометрів. Він попередив, що при зниженні температури країна може зіткнутися з необхідністю екстреного імпорту газу.
У відповідь у “Нафтогазі” запевнили, що компанія контролює ситуацію та готова до будь-яких викликів.
“Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – головний пріоритет нашої роботи. Група “Нафтогаз” також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни”, – заявив голова “Нафтогазу” Роман Чумак.
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