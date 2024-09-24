Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує атакувати три українські атомні електростанції, і Київ має відповідні докази цього.

Про це глава держави сказав під час промови на засіданні Ради безпеки ООН.

Він зазначив, що на третьому році повномасштабної війни Росія знову намагається знищити енергосистему України.

“Цієї осені вони стали ще цинічнішими. Вони готуються атакувати наші три атомні електростанції. У нас є ця інформація, у нас є докази. Якщо Росія готова піти так далеко, це означає, що жодні цінності для Москви не мають значення”, — наголосив глава держави.

За його словами, в України є інформація і докази цього. Президент підкреслив, що “якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що нічого не є цінним для Москви”.

Зеленський нагадав, що “російський диктатор” Володимир Путін порушив велику кількість норм і правил, і він не зупиниться сам й підкреслив, що у цій війні “слід зупинити агресор”, який є порушником Статуту ООН.