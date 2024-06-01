Про це пише ВВС.
Каллас зазначила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.
“Якби кожна країна НАТО зробила це, то Україна виграла б”, — впевнена Каллас.
ВВС наголошує на тому, що наразі Україна намагається стримувати величезну силу російської вогневої потужності, не маючи в достатній кількості артилерії, боєприпасів, протиповітряної оборони й, головне, військ.
На запитання журналіста про те, чи є в Естонії “план Б” у разі поразки України, Каллас відповіла, що такого плану немає.
“У нас немає “плану Б” на випадок перемоги Росії, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на плані А (надавати військову допомогу Україні — ред.)”, – заявила прем’єр-міністр Естонії.
Каллас підкреслила, що важливо не впадати у песимізм. За її словами, перемога України – це не лише питання території. Навіть якщо Україна приєднається до НАТО без контролю над певними територіями, це буде перемогою, оскільки вона буде під “парасолькою” НАТО.
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