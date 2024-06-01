Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала західні країни збільшити військову допомогу Україні. Вона вважає, що у разі перемоги Росії Естонія може стати наступною жертвою агресії Кремля. Щоб запобігти такій можливості, уряд Естонії вкладає гроші та зброю у військові зусилля України.

Про це пише ВВС.

Каллас зазначила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.

“Якби кожна країна НАТО зробила це, то Україна виграла б”, — впевнена Каллас.

ВВС наголошує на тому, що наразі Україна намагається стримувати величезну силу російської вогневої потужності, не маючи в достатній кількості артилерії, боєприпасів, протиповітряної оборони й, головне, військ.

На запитання журналіста про те, чи є в Естонії “план Б” у разі поразки України, Каллас відповіла, що такого плану немає.

“У нас немає “плану Б” на випадок перемоги Росії, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на плані А (надавати військову допомогу Україні — ред.)”, – заявила прем’єр-міністр Естонії.

Каллас підкреслила, що важливо не впадати у песимізм. За її словами, перемога України – це не лише питання території. Навіть якщо Україна приєднається до НАТО без контролю над певними територіями, це буде перемогою, оскільки вона буде під “парасолькою” НАТО.