Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив негативне ставлення до ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Він вважає, що такий підхід може поставити під загрозу майбутнє країни, адже забере молодих хлопців, які ще не мають сімей та дітей.

Про це Дмитро Лубінець заявив в інтерв’ю для “Українська правда”.

“Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України. На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку – від 30 до 45 років. Це – найбільш ефективна категорія громадян України, які можуть воювати і, напевно, повинні воювати”, – заявив Лубінець.

Окрім цього, омбудсмен розповів, що цього року отримав майже 4 тисячі звернень від громадян щодо порушень з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Найбільша кількість таких скарг надходить із Закарпаття, тоді як у Кропивницькому кількість звернень є значно меншою, а багато з них не підтверджуються.

Уповноважений зазначив, що в окремих випадках після перевірок було виявлено помилки в оцінці стану здоров’я призовників. Наприклад, людину, яку раніше визнали здоровою, за результатами аналізу перевели на тилову посаду у Збройних силах.

Також Дмитро Лубінець повідомив, що зросла кількість звернень від чинних військовослужбовців щодо дій їхніх командирів. Ці питання обговорювались із керівництвом Міністерства оборони, яке реагує на звернення та вживає необхідних заходів для вирішення конфліктних ситуацій.