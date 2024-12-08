Про це пише Politico.
За словами Кубілюса, це було б “амбітним” збільшенням, оскільки поточний семирічний бюджет загальним обсягом понад один трильйон євро передбачає лише десять мільярдів євро на оборону.
Видання зазначає, що Андрюс Кубілюс є першим комісаром ЄС з питань оборони та космосу — ця посада створена для кращої інтеграції роздробленої оборонної промисловості блоку, збільшення витрат, надсилання більше зброї в Україну та покращення оборонної координації з НАТО та США.
У своєму першому інтерв’ю після початку роботи цього тижня, Кубілюс назвав надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні з Росією, ключовою задачею.
“Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости”, — сказав Кубілюс.
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