Про це повідомив член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За законопроєкт проголосувало 18 депутатів і 1 утримався.
“Встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтепер акциз на цигарки буде привʼязаний до євро, а не гривні. Очікується, що вже з наступного року ціни на цигарки зростуть на 40 гривень.
За словами Железняка, цей крок принесе Україні додаткові 20 млрд грн доходів у наступному році.
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