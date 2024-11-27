Комітет Верховної Ради України з питань фінансів підтримав урядовий законопроєкт №11090, який передбачає збільшення акцизів на тютюнові вироби. З 2025 року пачка цигарок в Україні здорожчає на 40 гривень.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосувало 18 депутатів і 1 утримався.

“Встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер акциз на цигарки буде привʼязаний до євро, а не гривні. Очікується, що вже з наступного року ціни на цигарки зростуть на 40 гривень.

За словами Железняка, цей крок принесе Україні додаткові 20 млрд грн доходів у наступному році.