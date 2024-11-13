Про це очільник Міноборони сказав під час зборів Європейської бізнес-асоціації.
Він підкреслив, що Міністерство оборони вже передає іншим відомствам дані про кількість осіб, необхідних для підтримки фронту та створення резервів.
Міністр також висловив готовність до діалогу з представниками бізнесу щодо можливості резервування працівників. Умєров зазначив важливість збереження робочих місць для підтримки економіки країни в умовах війни.
Він висловив намір змінити ставлення суспільства до служби в армії, щоб мобілізація не сприймалася як примус, а участь у захисті держави стала символом гордості та честі.
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