Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні в 2025 році.

Про це очільник Міноборони сказав під час зборів Європейської бізнес-асоціації.

Він підкреслив, що Міністерство оборони вже передає іншим відомствам дані про кількість осіб, необхідних для підтримки фронту та створення резервів.

Міністр також висловив готовність до діалогу з представниками бізнесу щодо можливості резервування працівників. Умєров зазначив важливість збереження робочих місць для підтримки економіки країни в умовах війни.

Він висловив намір змінити ставлення суспільства до служби в армії, щоб мобілізація не сприймалася як примус, а участь у захисті держави стала символом гордості та честі.