Про це під час дискусії в Аспен Інституті заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє “Голос Америки“.

За словами Каволі, в Україні “кадрове питання вирішується”.

“Я вважаю, що зараз все просувається значно краще”, – сказав він.

Він наголосив, що поповнення армії є стратегічним питанням не лише для України, а й для країн НАТО:

“Я хотів би зазначити, що для Альянсу також, як тільки ми вирішимо питання промислового виробництва, постане питання людських ресурсів. Наші людські ресурси не безмежні. І ми, йдучи у майбутнє, маємо збільшити схильність особливо молодих людей служити своїм націям у їхніх збройних силах”.

Генерал зазначив, що формування сили армії складається з трьох великих компонентів: людей, техніки та тренувань.

“У питанні техніки, яке багато в чому залежить від нас, я вважаю, що все йде добре”, – сказав Каволі.

Він додав, що це порушує питання третьої складової, а саме – тренувань, а також наголосив, що Європейський Союз та країни НАТО “віддані справі допомоги українцям у підготовці великої кількості людей”.