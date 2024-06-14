Як повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з Брюсселя, союзники продовжать працювати над узгодженням цього питання перед самітом у Вашингтоні.
“Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні”, – сказав Столтенберг.
За попередніми повідомленнями ЗМІ, Столтенберг відкинув ідею створення п’ятирічного фонду для військової підтримки України через опір з боку деяких членів Альянсу.
Тоді ж генсек НАТО запропонував новий план, згідно з яким країни-члени зобов’язуються виділяти не менше 40 мільярдів євро щорічно на летальну та нелетальну допомогу Україні.
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