Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що основна увага зосереджена на варіанті переговорів, які мають супроводжуватися гарантіями безпеки для України.

Одним із запропонованих рішень є створення демілітаризованої зони, яку можуть патрулювати європейські військові. Ця ініціатива спрямована на те, щоб забезпечити стабільність у регіоні без ризику ескалації з боку російської сторони. Високопосадовці НАТО наголошують, що переговори необхідно розпочати найближчим часом, адже ситуація залишається вкрай нестабільною.

“Ми повинні робити більше, ніж просто підтримувати Україну в боротьбі… Ми повинні надати достатню підтримку, щоб змінити траєкторію цієї війни раз і назавжди”, – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Попри це, Рютте вважає, що першочерговим завданням для Альянсу залишається збільшення поставок зброї Україні, щоб зміцнити її позиції на полі бою. Деякі європейські союзники бачать у таких переговорах можливість продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу здатність ЄС самостійно впливати на міжнародну ситуацію.

Остаточних рішень щодо мирних ініціатив поки немає, адже обговорення точаться на тлі активної підтримки військових зусиль України. НАТО продовжує наголошувати, що забезпечення стійкої позиції України на фронті є необхідною передумовою будь-яких переговорів.