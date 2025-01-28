Про це заявив заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань інновацій Джеймс Аппатурай, пише Politico.
За словами Аппатурая, цей замах, якому запобігли завдяки співпраці американських і німецьких розвідок, був частиною ширшої кампанії Росії, спрямованої на саботаж і ліквідацію лідерів оборонної промисловості по всій Європі.
“Ми бачили випадки саботажу, що відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження поїздів з рейок, підпали, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів промисловості, як, наприклад, публічне вбивство керівника Rheinmetall, але були й інші змови”, — сказав Аппатурай.
Він зазначив, що Росія вербує учасників для своїх змов через Інтернет, залучаючи “злочинні угруповання або несвідому молодь і мігрантів”, аби ті виконували злочинні завдання.
“Як правило, це робиться грубо, але з певною метою — посіяти неспокій, щоб підірвати підтримку України”, — додав офіційний представник НАТО.
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