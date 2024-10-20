Упродовж багатьох років НАТО тримало "двері" відкритими для України, але офіційного запрошення на вступ наша країна досі не отримала. Головною причиною цьому називають війну.

Про це повідомив президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Зараз ведеться війна. Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. Думаю, що НАТО дуже чітко вказало й уряд моєї країни, США, також чітко вказав — ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо “невідворотна стежка” до цього членства”, — зауважив Конноллі.

За його словами, вступ України в Північноатлантичного альянсу має охоплювати всю її територію, включно з окупованими частинами.

“Ми не знаємо, яким буде результат цієї боротьби, ми знаємо, на який результат ми надіємось. І саме тому НАТО та уряд США виділили великі ресурси та встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, щоб вони вистояли й відновили повний суверенітет над всією своєю територією”, — заявив Конноллі.

Також посадовець додав, що Президент США Джо Байден “із симпатією” ставиться до прагнення України увійти до НАТО. Однак, Конноллі висловив сумніви щодо того, чи буде Байден вдаватися до конкретних дій, не порадившись з іншими союзниками по НАТО.

Крім того, президент Парламентської асамблеї НАТО прокоментував можливість запрошення України до НАТО до кінця президентського терміну Джо Байдена. Посадовець зауважив, що цей процес потребує консультацій з іншими членами Альянсу.

“І знову ж таки, він [Байден] сфокусований на пріоритетах. А найпершим пріоритетом є завершення насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях”, — додав Конноллі.

Нагадаємо, колишній командир полку “Азов”, майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін висловив свою думку щодо вступу України до НАТО.