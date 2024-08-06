У НАТО показали відео підготовки українських військовослужбовців на літаках F-16.
“Винищувачі F-16 прибули в Україну. Згадайте, як данські інструктори навчали українських пілотів, техніків та наземний персонал пілотуванню та обслуговуванню винищувачів”, — йдеться у підписі до відео.
За словами одного з українських пілотів, F-16 має легке управління та легко рухається.
Як заявив генерал-майор ВПС Данії Ян Дам, зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами.
F-16s have arrived in Ukraine 🇺🇦
Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi
— NATO (@NATO) August 6, 2024
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