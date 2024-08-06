“Винищувачі F-16 прибули в Україну. Згадайте, як данські інструктори навчали українських пілотів, техніків та наземний персонал пілотуванню та обслуговуванню винищувачів”, — йдеться у підписі до відео.

За словами одного з українських пілотів, F-16 має легке управління та легко рухається.

Як заявив генерал-майор ВПС Данії Ян Дам, зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами.