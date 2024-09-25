НАТО розробляє сценарій медичної евакуації військових у разі війни з Росією. Передбачається, що російська авіація принаймні на початку зіткнення матиме перевагу на лінію фронту.

Про це розповів керівник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО, генерал-лейтенант Александр Солфранк, пише Reuters.

За його словами, такий сценарій відрізнятиметься від досвіду союзників в Афганістані та Іраку, оскільки західні військові зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених та принаймні тимчасової відсутності переваги в повітрі поблизу фронту.

Військовий пояснив, що російські засоби протиповітряної оборони та реактивні літаки загрожуватимуть польотам медичної авіації, чого не було в Афганістані чи Іраку.

Також, імовірно, виникне потреба у потягах-госпіталях, які зможуть транспортувати більшу кількість постраждалих, ніж літаки, зазначив Солфранк.

Водночас він не уточнив, яку кількість поранених військових прогнозують у НАТО. Крім того, Солфранк згадав про потребу «військово-медичного шенгену» для прискорення транспортування поранених між країнами.

Reuters зазначає, що план медичної евакуації є частиною значно ширшого заходу НАТО, спрямованого на перегляд і посилення своєї здатності захиститися від будь-якого російського нападу.

Нагадаємо, ще в лютому служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що кремль готується до можливого конфлікту з НАТО, який може виникнути в найближче десятиліття, зокрема переходить до моделі масової армії.