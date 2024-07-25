Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника Альянсу.

За його словами, останніми днями Альянс посилив заходи моніторингу та спостереження, включаючи повітряне патрулювання.

“Хоча в НАТО немає інформації, яка вказує на навмисну ​​атаку Росії на територію союзників, ці дії безвідповідальні та потенційно небезпечні”, сказав чиновник.

При цьому він додав, що останніми днями НАТО збільшило свою присутність у чорноморському регіоні.

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