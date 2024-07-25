НАТО не вважає падіння уламків російських «шахедів» на територію Румунії навмисною атакою на Альянс.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника Альянсу.

За його словами, останніми днями Альянс посилив заходи моніторингу та спостереження, включаючи повітряне патрулювання.

“Хоча в НАТО немає інформації, яка вказує на навмисну ​​атаку Росії на територію союзників, ці дії безвідповідальні та потенційно небезпечні”,— сказав чиновник.

При цьому він додав, що останніми днями НАТО збільшило свою присутність у чорноморському регіоні.