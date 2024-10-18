У Білому домі прокоментували "план перемоги", представлений президентом України Володимиром Зеленським й повідомили, що в НАТО наразі не існує одноголосності щодо вступу України до Альянсу.

Про це повідомив посадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який проінформував журналістів перед візитом глави Білого дому до Німеччини.

“На сьогоднішній день консенсусу щодо надання Україні запрошення немає,” – зазначив представник адміністрації.

Водночас він нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні було підтверджено, що “Україна перебуває на незворотному шляху до членства”.

Представник зазначив, що деякі елементи плану мають довгостроковий характер.

“Україна прагне бачити їх реалізацію протягом багатьох років, а можливо, навіть десятиліть; є військові можливості, які вони хочуть отримати вже зараз. Частину з цього ми вже активно реалізуємо”, – додав він.