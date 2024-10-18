Про це повідомив посадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який проінформував журналістів перед візитом глави Білого дому до Німеччини.
“На сьогоднішній день консенсусу щодо надання Україні запрошення немає,” – зазначив представник адміністрації.
Водночас він нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні було підтверджено, що “Україна перебуває на незворотному шляху до членства”.
Представник зазначив, що деякі елементи плану мають довгостроковий характер.
“Україна прагне бачити їх реалізацію протягом багатьох років, а можливо, навіть десятиліть; є військові можливості, які вони хочуть отримати вже зараз. Частину з цього ми вже активно реалізуємо”, – додав він.
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