Про це він заявив під час дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє “Голос Америки”.
На запитання журналістів щодо розвитку ситуації на фронті у 2025 році Каволі зазначив, що “Україна не програє раптово”.
“Я не бачу потенціалу для масованого прориву росіян. Це не політичне, а військове бачення. Причина в ефективній обороні українців і складнощах для російської сторони створити значні наступальні сили для прориву”, – пояснив він.
Каволі прогнозує, що війна у 2025 році, ймовірно, буде характеризуватися більшою кількістю невеликих наступальних дій, які виснажуватимуть Росію.
“Ми бачимо, що такі дії виснажують Росію. Адже є причина, чому Росія привезла тисячі солдатів з Північної Кореї”, – додав він.
Генерал також зазначив, що напруження між бажанням росіян наступати та браком живої сили стане ключовим фактором, що визначатиме розвиток війни.
“Це змусить Росію все більше використовувати зброю стримування, як вони це робили в останні роки”, – підсумував він.
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