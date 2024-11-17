Заяву речниці Альянсу наводить Tagesschau.
У НАТО звернули увагу, що атаки були спрямовані на критично важливу енергетичну інфраструктуру.
Альянс підтримує Україну, і союзники продовжуватимуть робити свій внесок у зміцнення обороноздатності України, заявила речниця НАТО.
У НАТО також скористалися нагодою заспокоїти своїх союзників.
Зокрема, у сусідній Польщі, яка є членом НАТО, винищувачі були підняті в повітря як запобіжний захід через атаку – в тому числі на Львів, який знаходиться близько до кордону.
Через війну Росії Альянс посилив свою протиповітряну і протиракетну оборону, пояснила речниця, додавши, що вони будуть продовжувати оцінювати ситуацію.
“Ми будемо продовжувати оцінювати наше розгортання і захищати всіх партнерів по Альянсу”, — сказала вона
У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та БПЛА, з них 144 знищені.
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