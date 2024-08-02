У Національній поліції України розглянули звернення "Межі" стосовно публікації відеоматеріалу щодо начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вʼячеслава Гузя.

Зазначається, що Служба безпеки України дослідить передані матеріали, щоб розглянути питання, які можуть загрожувати національній безпеці.

“Матеріали за цим зверненням, відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК України та ст. 1 Закону України “Про Службу безпеки України”, були передані до Служби безпеки України для дослідження питань, що можуть становити загрозу національній безпеці України”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, копія звернення була скерована до Державної міграційної служби України для перевірки фактів у межах компетенції органу вищого рівня.

В’ячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни отримають українські паспорти.

Під час роботи над розслідуванням про діяльність столичного ДМСника В’ячеслава Гузя, до нашої редакції надійшла інформація про перевірки у Центральному Міжрегіональному Управлінні ДМС у Києві та Київській області. Їх, за інформацією інсайдерів, проводить Національне агентство з питань запобігання корупції.

Щоб дізнатися чи дійсно це так та яка їх ціль – ми скерували запити у відповідні структури, зокрема НАЗК та Центральному Міжрегіональному Управлінні ДМС у Києві та Київській області.

Від агентства відповіді так і не отримали. А от “у Гузя” — відписали.

Та не по суті, без конкретики. Відповіли, що не зобов’язані відповідати.

Додамо, що на перший запит з приводу стосунків і наближених осіб, В’ячеслав Гузь й досі не відповів. Хоча відправлений він — раніше.

Редакція “Межі” зверталась до Служби безпеки України з проханням перевірити ще одну інформацію. За інформацією, яка надійшла до нашої редакції, голова столичної ДМС працює під покровительством підсанкційного олігарха Павла Фукса. І навіть після повномасштабного вторгнення їздив до нього у Велику Британію.

Також редакція “Межі” моніторила медіапростір. І виявила відео у телеграм-каналі колишнього депутата Ігора Мосійчука.

Лишив його анонімний користувач Телеграму. Голос на відео і людина дійсно зовні схожа на В’ячеслава Гузя. Із суті розмови випливає те, що він, ймовірно, робить паспорти представникам криміналу. Тому ми надіслали запит, щоб начальник столичної ДМС підтвердив, або спростував інформацію.

Згодом замість відповіді на наш запит на офіційній сторінці ДМС у м. Києві та Київській області опублікували пост: нібито наше попереднє розслідування фейк і ні слова про відео.

Так, як відповіді щодо відео не отримали, то знову звернулися у Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області.

А на ранок з офіційної пошти ми отримали лист. Нам відмовили у реєстрації запиту.

Нагадаємо, нещодавно цивільна дружина Вʼячеслава Гузя Інна Гудзь подала в суд на ТОВ “МЕЖА НЕТ” за образу честі та гідності. Зазначимо, що у матеріалі стверджень та оцінювальних суджень не було. Усе було підкріплено знімками та інформацією з мережі.

Ми демонстрували документи, які свідчать про те, що українська фотомодель під час повномасштабного вторгнення, а точніше 9 листопада 2023 року, отримала російське громадянство. Знімки були здобуті завдяки агентській роботі у російському консульстві.