З 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на нову програму базової загальновійськової підготовки, яка тепер триватиме 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше.

Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк у коментарі “Укрінформу”.

За його словами, це рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ на основі поточних результатів навчань у чотирьох ключових військових центрах. Так до пілотного проєкту залучили близько 500 новобранців.

Нова програма збільшена загалом на 78 годин. Зокрема, значно посилено вогневу підготовку — її тривалість збільшили на 33 години, а кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях.

“Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо”, — додав Палагнюк.

Він також зазначив, що час навчання збільшили у межах програми “Збереження життя військовослужбовців”, метою якої є вдосконалення підготовки українських захисників.

Вартість підготовки одного солдата з новими термінами БЗВП

За словами начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу, підготовка одного солдата-стрільця, який навчається за новим терміном БЗВП, коштуватиме 200 тис. грн.

Палагнюк розповів Суспільному, що такі кошти закладені в 45-денну підготовку та оплачуватимуть не лише навчання, а й форму, боєприпаси, харчування тощо. Також він зауважив, що додаткове навчання за фахом вартуватиме ще 100 тис. грн.