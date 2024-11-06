Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк у коментарі “Укрінформу”.
За його словами, це рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ на основі поточних результатів навчань у чотирьох ключових військових центрах. Так до пілотного проєкту залучили близько 500 новобранців.
Нова програма збільшена загалом на 78 годин. Зокрема, значно посилено вогневу підготовку — її тривалість збільшили на 33 години, а кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях.
“Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо”, — додав Палагнюк.
Він також зазначив, що час навчання збільшили у межах програми “Збереження життя військовослужбовців”, метою якої є вдосконалення підготовки українських захисників.
Вартість підготовки одного солдата з новими термінами БЗВП
За словами начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу, підготовка одного солдата-стрільця, який навчається за новим терміном БЗВП, коштуватиме 200 тис. грн.
Палагнюк розповів Суспільному, що такі кошти закладені в 45-денну підготовку та оплачуватимуть не лише навчання, а й форму, боєприпаси, харчування тощо. Також він зауважив, що додаткове навчання за фахом вартуватиме ще 100 тис. грн.
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