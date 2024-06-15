Про це повідомляє Укренерго.
У повідомленні наголосили, що заходи обмеження не будуть застосовуватися через зниження споживання у вихідний день. У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, як радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що Україна до кінця року не зможе побудувати до одного гігавата газової маневреної генерації, а відповідна заява президента Зеленського у майбутньому вдарять по іміджу держави.
Вона зазначила, що в Україні умови не найкращі, адже турбіни, які привезли минулого року, досі не запустили.
За словами радниці міністра, побудувати чотири гігавати також нереально, оскільки на світовому ринку немає стільки виробників обладнання.
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