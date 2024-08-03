Завтра відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Про це йдеться у повідомленні НЕК “Укренерго” на сторінці у Facebook.

Додамо, що сьогодні, 3 серпня, відключення електроенергії також не передбачаються. Причиною цього в Укренерго назвали зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

Нагадаємо, за словами голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, за повернення спеки вище 30 градусів, ситуація в енергосистемі може змінитися і тоді знову діятимуть графіки відключень світла. Наразі ж “Укренерго” не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо електроенергії в системі вистачає на всі потреби.

В “Укренерго” прогнозують, що за умов відсутності масованих атак, упродовж серпня-жовтня днів без відключення електроенергії буде більше, або нетривалі обмеження діятимуть лише у вечірні години.