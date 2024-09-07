Заходи обмеження не прогнозуються, однак Укренерго закликало економно споживати електроенергію.

Про плани не вимикати завтра світло повідомили в Укренерго.

“Завтра, 8 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються”, – йдеться в дописі в Telegram.

В “Укренерго” закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00 і споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00.

Зазначимо, що сьогодні, 7 вересня, обмеження електроенергії також не було.