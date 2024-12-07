Про це повідомили в Укренерго.
Із 09:00 до 19:00 неділі буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.
Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада.
“Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – підкреслили в компанії.
Наголошується, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальна інформація про графіки відключень у конкретному регіоні буде доступна на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.
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