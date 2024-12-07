Погодинні відключення електроенергії у неділю, 8 грудня, для побутових споживачів заплановані з 14:00 до 18:00, відключатимуть по одній черзі.

Про це повідомили в Укренерго.

Із 09:00 до 19:00 неділі буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.

Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада.

“Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – підкреслили в компанії.

Наголошується, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальна інформація про графіки відключень у конкретному регіоні буде доступна на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.